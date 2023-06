Tras leer la información publicada en el día de ayer por parte de Nico García con relación a los exfutbolistas profesionales que van a acompañar, y a jugar incluso, en esta edición de la Liga Promises, no me dirán que no se han hecho la misma pregunta que yo (y no tengo nada en contra de Chico Flores), pero teniendo a José Ortiz, capitán durante muchas temporadas en el Almería, bien podría haber sido él el que acompañara al equipo Alevín del Almería hasta el Estadio de La Cerámica. Allí esta temporada se va a disputar esta edición, con importantes novedades, como la de que un ex jugador profesional del equipo pueda disputar algunos minutos con el equipo, como lo van a hacer otros tantos ex jugadores como Granero (Real Madrid), Santi Cazorla (Villarreal), Toquero (Athletic Club) etcétera. O Francisco, por poner otro ejemplo, siendo además almeriense, como Esteban Navarro o Jorge Peralta, que también han defendido la camiseta del Almería en la Liga de Fútbol Profesional. No hubiera estado de más haberse acordado de “nuestros” ex, y digo lo de “nuestros” porque son almerienses – de los poquitos que han tenido la suerte de defender la camiseta y el escudo del equipo del Almería ¿Pero por qué no habrá sido así? Ahhh, pero tendremos representación almeriense. Aunque no han jugado nunca en el equipo del Almería, el albojense Diego Capel y el veratense Nino sí que estarán en el Estadio de La Cerámica. Diego representando al Sevilla FC y Nino al Elche. A todos nos hubiera gustado que un almeriense, porque los tenemos, y que haya jugado en el Almería, hubiera sido el abanderado del equipo rojiblanco en esta edición de la Liga Promises, y quien mejor – sin desmerecer a ninguno de los otros – que un futbolista que hasta ha sido durante muchas temporadas el capitán del equipo, como lo fue José Ortiz y repito que no tengo nada contra Chico Flores, que me parece un buen tipo y una excelente persona...