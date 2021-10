Más Joshuas Cavallo

Esta semana, el hasta ahora desconocido futbolista Joshua Cavallo se convertía en tema de conversación a nivel mundial al anunciar su homosexualidad de forma pública en un vídeo valiente y emotivo en el que narraba las dificultades que se ha encontrado a lo largo de su vida debido a su condición sexual. Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto aficionados como deportistas de élite mostraron su apoyo al australiano. Pero también los hubo que sacaron el manual de frases célebres en casos así. Que si en tu intimidad puedes amar a quien quieras. Que si a mí no me importa con quién te acuestes. Que si a ver si ahora todos tenemos que anunciar nuestros gustos. Incluso, alguno tiró del manido repertorio de bromas sobre vestuarios y duchas. Originalidad pura.

Gracias a Joshua Cavallo pudimos ver destaparse a cavernícolas que piensan que la orientación sexual de una persona únicamente va ligada a lo que suceda en su cama. Personas que creen que todo el mundo ha tenido las mismas facilidades que ellas en la vida. Que nunca han sufrido por sentirse diferentes. Que no se han culpabilizado por creer estar equivocadas. Que jamás han recibido ninguna explicación y sí muchos reproches. Que no se han sentido desamparadas en una sociedad que nunca les habló de la diversidad sexual. Ellas, que siempre vieron que sus ídolos cotidianos, héroes de película o referentes televisivos eran heterosexuales, vienen ahora a señalar a quienes deciden romper la norma. Tolerantes de boquilla que se desgañitan empleando maricón como insulto a las primeras de cambio.

Son sus reacciones, precisamente, las que demuestran que este tema no está normalizado. Que necesitamos muchos Joshuas Cavallo. Porque, si su mensaje ha servido para ayudar a que millones de personas puedan sentirse más arropadas, bienvenido sea. Dar apoyo a quienes nunca han sabido a quién recurrir y que, afortunadamente, cada vez están más amparados. No es necesario que los detractores lo entiendan. Pero, al menos, que no hagan el ridículo.