Jóvenes sí; preparados, también

SOMOS lo que hacemos cada día, dijo Aristóteles. Pero con un presente ausente y un futuro por descubrir, el pasado es la unidad temporal que le queda al fútbol actual antes de entrar en un mundo desconocido por culpa del maldito bicho. La plantilla unionista sale bien parada del test de calidad hasta el punto de ser la mejor y más cara de su historial en Segunda. Si un entrenador no se puede considerar como tal hasta que no conoce su primer cese, los descensos vienen a ser su equivalente en el caso de los futbolistas. En la UDA, ocho de sus jugadores saben lo que es perder la categoría. Fernando Martínez, con cuatro (tres a Tercera y uno a 2º B), es el que más. El portero murciano, quien no ha jugado nunca en Primera, suma cuatro fases de ascenso, una a Primera y tres a Segunda. Si el descenso es la hiel del fútbol, el ascenso es la miel. Juan Muñoz es el único que conoce este aroma del éxito. Lo saboreó en la 2016/17 con el Levante. Francis, Kaptoum, Enzo Zidane o David Costas tienen algún descenso, pero también han llegado a debutar en la máxima categoría. El listado de ex Primeras, en el campeonato español o en otras Ligas, alcanza la docena. Darwin Núñez y Balliu son internacionales absolutos con Uruguay y Albania; Petrovic lo ha sido con Serbia y Coric, con Croacia. Sivera, Juan Muñoz, Fran Villaba y Costas han vestido la camiseta de la Rojita; Appiah es internacional sub-19 con Inglaterra y Ozornwafor, sub-23 de Nigeria. Petrovic, Coric, Juan Muñoz y Villalba han disputado competiciones europeas. La media de edad del plantel es de 24,8 años y la de sus delanteros baja a 22,67 años. Con 1.017 partidos en Segunda entre sus 25 miembros, son jóvenes, pero no inexpertos, y están sobradamente preparados para el tercer ascenso de la UDA.