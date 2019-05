Juanma en Almería

Hoy visita nuestra provincia el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Lo hace en el ecuador de la campaña electoral del 26-M y estará en varios municipios. A Juanma lo conocí cuando varios amigos le organizaron una comida homenaje cuando iba a dejar la presidencia de Nuevas Generaciones de España. De eso hace 18 años ahora. Desde hace unos meses comparto escaño con él en el Parlamento de Andalucía, y he tenido la oportunidad de compartir más tiempo con él. Sabía que se trataba de una persona moderada, cercana, con mucha empatía con la gente y consciente de su gran responsabilidad. Ahora, no solo yo sino todos los andaluces, nos estamos dando cuenta de que también es un excelente Presidente. Eso lo demuestra día a día con su gran gestión, que en poco más de 100 días ha conseguido una gran cantidad de logros que cada martes nos detallan. Pero también ha conseguido eso que los expertos llaman carisma. Solo hay que verlo en las sesiones de control de los plenos de los jueves en el Parlamento. Igual que él ha conseguido enfundarse sin problema el papel de Presidente, Susana Díaz no ha sido capaz aun de encontrar su sitio en la oposición. Y es una pena, porque ese papel también es fundamental. Tampoco hay que preocuparse, porque la Secretaria General del PSOE andaluz tiene aun 1.349 días para encontrarse. O no, dependerá de Pedro Sánchez