Una cita célebre del segundo libro de la saga Canción de fuego y hielo, que precisamente da nombre a la celebrada serie ‘Juego de Tronos’, es: “Cuando se juega al juego de tronos, solo se puede ganar o morir. No hay puntos intermedios”. Con el juego de cromos de la UD Almería pasa lo mismo y esta temporada nos ha tocado morir (deportivamente). Este descenso a Segunda nos ha mandado al muro del fútbol profesional que tiene un ojo en el otro lado del muro donde habitan los salvajes y los caminantes blancos. Nos irá mucho mejor si no lo comprobamos y seguimos en este lado del muro como en las dos últimas décadas. El juego de cromos del Almería ha empezado y se espera un verano largo, con muchos sobresaltos. Nico Melamed, del Espanyol, está hecho y se hará oficial una vez que el club catalán acabe la temporada. Para lo del entrenador habrá que esperar mucho menos, y es deseable que se anuncie esta semana. La confirmación de Vicente Moreno como entrenador de Osasuna parece acercar el sorprendente regreso de Rubi a nuestro club, aunque yo no lo tengo tan claro, como tampoco tengo tan claro que su vuelta sea tan acertada. Si el técnico catalán decide volver, dinero aparte, será porque el club le ha garantizado cosas en lo deportivo que hace un año ni se planteaban y eso sería algo positivo, porque significaría que ha habido una profunda reflexión y están dispuestos a aprender de errores pasados. Una vez confirmado lo del entrenador, el siguiente paso será soltar lastre. Soy de la opinión de que esta plantilla necesita una profunda renovación, hay una serie de jugadores cuyo ciclo está más que acabado y tenemos que cortar la hemorragia por lo sano. Me preocupan más los jugadores sin cartel que los que tienen cartel. Si los que tienen cartel no reciben ofertas del gusto del club, pueden ser muy diferenciales en Segunda (hablo de Luis Maximiano, Marc Pubill, Luis Suarez, etc). El problema es quitarse de encima al resto y, a partir de ahí, ya podrán llegar los fichajes, pero espero que con cabeza...