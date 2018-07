Los Juegos del Hambre

Estamos acostumbrados a que, una vez que el club apuesta por un discurso, este se repita hasta la saciedad en los distintos estamentos de la entidad. Históricamente hemos escuchado cómo el club usaba ilusión, ascenso, permanencia, 50 puntos o competir como los estandartes de su proyecto. Es como una canción del verano, y este verano no iba a ser distinto: hambre y ganas parecen las mejores virtudes para describir no solo los fichajes que están llegando, sino también lo que puede ofrecer el proyecto deportivo de esta temporada. Se habla de austeridad, de que hay miles de equipos por el mundo con más posibles que nosotros, y de que el dinero ni da la felicidad, ni implica que el proyecto vaya a ser mejor. Y en esto último Alfonso tiene razón. No por gastar más, se tiene mejor equipo. Ejemplos de equipos austeros exitosos existen, pero también existen ejemplos de equipos rácanos, en lo deportivo, pero también en lo económico, que han sido un despropósito. Sin ir más lejos, el Almería de las últimas temporadas. Está muy bien vender aquello de un equipo humilde, pero comprometido; austero, pero con hambre y ganas. El problema es cuando ves nuestro tope salarial y cómo equipos con el mismo tope sí acceden a futbolistas que a nosotros nos venden como imposibles de alcanzar. Y este problema se agrava cuando ha sido la tónica general de las últimas temporadas, cuando incluso el nuestro era más alto, pero equipos con topes inferiores podían hacer fichajes que nosotros no podíamos, o más bien no queríamos. Estamos fichando a jugadores de Segunda B y de ligas extranjeras. Algunos vienen rodados, otros no tanto. Y estos se suman a una plantilla cogida con pinzas en la que sobran aun algunos. Una plantilla que la temporada pasada se salvó con 48 puntos gracias a la diferencia de goles. Una plantilla que necesitaba mejorar de forma sustancial, con demasiadas incógnitas en los fichajes y pocas realidades que hayan subido el nivel. Pero nada, que tenemos hambre y, como en Los Juegos del Hambre no hay más remedio que luchar por la supervivencia con lo que tenemos…