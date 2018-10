Unos Juegos Mediterráneos... de gastronomía

C'est la ville de Almería". ¡Cómo olvidar aquellas palabras que nos otorgaban los XV Juegos Mediterráneos! Estaba en clase de Tecnología con la radio encendida y del subidón rompí el pelo de sierra con el que cortaba una fina madera para un ejercicio. Aquel verano de 2005 fue maravilloso, inolvidable, fuimos la capital de todos los países mediterráneos. Es cierto que no es la competición más importante a nivel mundial, pero el peso específico que tuvo para una provincia pequeña como Almería, fue tremendo. Cambió la cara de la provincia, la metió de lleno en el siglo XXI y en muchos casos todavía seguimos viviendo de esas rentas. Todo lo que sea bueno para la ciudad o la provincia, es bueno para todos los almerienses. Siempre nos quejamos de las pocas cosas que tenemos, cuando realmente lo que nos invade es la pereza o la desgansa de aprovechar todo lo que esta tierra ofrece al paisano y al turista.

Como no podía ser de otra forma, Almería va a ser la Capital Española de la Gastronomía en 2019. Una ciudad donde se come tan estupendamente bien y donde las tapas son su rasgo distintivo, tenía que optar y ser elegida sí o sí. Es cierto que no ha tenido rivales después de que los que sonaban se cayeran al final, pero eso no quita el gran escaparate que que va a suponer para la ciudad la organización de estos eventos culinarios que se le vienen encima.

Por delante, ahora tenemos el reto de organizar lo mejor posible todos los actos que requiera esta Capitalidad. Está claro que no van a ser comilonas, sino que debemos exportar a toda España que Almería es magnífica en cuanto a sus playas, fructífera en su agricultural y deliciosa en lo referente a gastronomía. Y si no, ¿qué me dicen de comerse estos días, gracias a Dios lluviosos, unas buenas migas con su tropezones de chorizo, morcilla, pescado y hasta chocolate?