¿Jugamos a las finales?

Ya estamos en esa zona de la temporada que tanto le gustaba al gran Luis Aragonés. Cuando lo que vale solo es ganar, ganar y volver a ganar. Últimos diez partidos de la temporada regular, porque puede que haya play off, y la UD Almería los comenzó perdiendo en casa ante el Rayo Vallecano. Hoy otra final ante el Zaragoza. El primer objetivo de los almerienses es no distanciarse mucho de Espanyol y Mallorca, porque dentro de ocho días hay un Almería-Espanyol que puede ser decisivo para los catalanes. Llegados a este momento José Gomes ya tiene a los jugadores donde y cómo los quería. Después de las rotaciones y las oportunidades para toda la plantilla, ya solo vale que jueguen los jugadores que en mejor momento se encuentren. Sin pensar en dosificar a nadie y en cuál es el próximo partido. El propio míster rojiblanco es consciente de que el margen de error es mínimo, por lo que debe tener a sus mejores jugadores enchufados. Todos pensamos en Sadiq y sus goles cuando podemos analizar el estado de forma actual de la plantilla. En cuanto el nigeriano vuelva a marcar su sonrisa eclipsará cualquier atisbo de preocupación. Desde que JIM cogió las riendas del Zaragoza el equipo ha dado un giro que invita al optimismo. Y es que los maños no dejan de ser ese equipo irregular que un año está cerca de volver al sitio que por historia le corresponde, y justo al año siguiente ve de cerca lo ocurrido con el Deportivo de la Coruña y se pone a temblar. La explicación a esta irregularidad nadie la puede encontrar. Porque sin tener un equipo repleto de estrellas, el Real Zaragoza dispone de jugadores muy interesantes en su plantilla. Jugadores jóvenes que destacan y que la directiva piensa en sacar tajada económica y futbolistas con un gran pasado en el club que deberían tener un rendimiento más acorde a su historia. Armados en un 1-4-4-2 y basando su juego en la consistencia en el doble mediocentro compuesto por Zapater y Eguaras, Juan Ignacio Martínez no engaña a nadie en sus planteamientos. Están luchando por el descenso y el rendimiento de jugadores como Gabriel Fernández, Álex Alegría o el propio Zapater están por debajo de lo deseado. El joven Alejandro Francés, Eguaras o Narváez son la otra cara de la moneda. La primera final que disputará el Almería en los próximos meses no será nada fácil.