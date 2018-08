Jugando con la cantera

Dicho así, suena bien. Suele ser motivo de orgullo y razón para presumir cuando un club hace las cosas bien jugando con sus canteranos. Aquí en Almería no juegan ni mucho ni muchos. Sólo Joaquín vuelve a partir con la vitola de titular pese a no tener una gran actuación en la pasada, bajando algo el nivel respecto a la de su debut. Aunque debe ser suficiente para que sean los demás centrales quienes se rifen jugar junto al de Huércal: de nuevo Trujillo -que también proviene de la cantera- y Owona, además de Ibiza, que viene a cubrir el hueco de Morcillo. En puestos más ofensivos volverá Gaspar a pelear cuando pueda por un sitio en el extremo. Ya el año pasado jugó con más regularidad pese a que seguía teniendo ficha del filial, así como el cedido Pervis -más de uno se alegra de que no repita cesión y desembarque en Mallorca, parecían contentos con él, no sé si han intentado cubrir con él la baja de Samu-. No me extrañaría que se repita modus operandi con Chema, al que se logró retener con cierta habilidad burocrática, todo hay que decirlo, y Sekou, que representa el colmo de la ambigüedad que genera este equipo: a día de hoy, faltando una semana escasa para debutar en Cádiz, no sabemos si lo van a ceder -en el filial no va a jugar por mucho que no le hagan un contrato como Dios manda-, si se van a hartar él y/o su representante de tanta incertidumbre y se va a esfumar del todo o si, como espera parte de la afición, será el delantero en el arranque de la competición, dado que Caballero está más fuera que dentro y ni Álvaro ni Dani Romera si viniese son arietes, ténganlo claro. No espero mejor trato de directivos que se acuerdan de la cantera para hablar de ciudades deportivas que, como el AVE, quizá no veamos nunca, o lanzar amenazas encubiertas. Que le pregunten a históricos como Ortiz, coetáneos suyos como Ortega o Francisco, jugadores que intentaron progresar desde las bases como el propio Azeez, Galán, Gianfranco, Puertas o Raúl García y técnicos que merecieron mejor trato como Cintas o Rivera… ¿Se juega con la cantera?