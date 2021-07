Jugando con la identidad

Aún recuerdo cuando el club, a través de sus canales oficiales, lanzó en 2019, sin previo aviso, unas camisetas mal hechas comandadas por un extraño logo redondeado. El rojo, el blanco y el amarillo eran los aleatorios colores elegidos en un diseño liso con una especie de zarpazo en medio. Todo, con un escudo inventado en el que figuraba la cabeza de un león y en el que se podía leer 'UD Almería FC'. Una aberración. El mensaje -lanzado por la propia entidad, insisto- creó un revuelo nunca antes visto entre la afición. Y con razón. Pero lo esperpéntico, el culmen de lo absurdo, llegó después, cuando Turki, a través de un tuit, expresó que "el escudo actual del club es muy bonito y creo que no debería cambiar. Espero que la directiva no lo cambie porque forma parte de la ciudad. Si me preguntan, me opondré". Esto levantó una oleada de loas y halagos hacia el mandatario. Grande, presidente. Gracias por entenderlo. Así, sí. Como si la propuesta del cambio hubiera sido ajena al club, y no cosa del propio mandatario saudí. Turki contradiciendo a Turki y la gente aplaudiendo. Un año después, en la 2020/21, llegaron, como segunda equipación, una camiseta azul y negra y, como tercera, una amarilla. "Se identifican con los colores del Mediterráneo, y también reflejan el sol y la luminosidad de Almería", mintió el club en su web. Dos camisetas encasquetadas por Puma y a las que, de forma rocambolesca, se intentó ligar a la provincia. Y uso el verbo mentir porque, tras lo visto ayer, se ha demostrado que las señas de identidad le importan un comino a la propiedad. La UDA son sus franjas verticales, su color, su himno -que también se intentó solapar- o su indalo. No un león. Hace ya dos años que se tanteó este formato de los arañazos en la equipación, y nos lo han terminado encasquetando. Cuidado, porque, por aquel entonces, figuraba otro escudo. Quizás Turki vuelva a contradecir a Turki. Y algunos volverán a aplaudir su caprichito. Como siempre.