Poco a poco van llegando. Con tres semanas aún, hasta principios de octubre, para configurar una plantilla de garantías, llega el goteo de altas. Pero también de bajas, algunas dolorosas. Callejón, cedido al filial del Betis para que no baje más de un peldaño y siga fogueándose en 2ª B, no parece tener ya oportunidades y sitio en el club de su tierra. Y eso duele. Tanto o más que la marcha, ya no cedido sino rescindido, de todo un veterano que había cogido incluso galones de capitán. Todo lo mejor para René, poco más puede decirse. En cuanto a salidas podría extenderme. Pero prefiero hacerlo en el capítulo de llegadas, cuya última actualización según escribo este artículo es la del portero georgiano Makaridze. Parece que corpulento, internacional y veterano, procedente de la liga portuguesa, topónimo cada vez más vinculado a la UDA, que hace un par de días ya había anunciado la cesión por parte del Braga de su joven perla Samu. Otro joven, en este caso canterano culé, que llegará a Almería es el defensa Chumi. Y ya sabíamos que la media de edad bajaría con la adquisición de Ramazani. También para el ataque, una de las últimas incorporaciones es la de Juan Villar, contrastado y sobradamente preparado para la categoría. Proviene de Osasuna, aunque no es un paso atrás para él porque la pasada campaña nos tocó sufrir su gran final de liga con el Rayo, a gol por partido. Y si algunos de los citados pueden considerarse jugones o se espera que lo sean, qué decir de Aketxe y Morlanes, un francotirador al que también sufrimos con Cádiz y Dépor -su inicio de temporada fue brutal-, y un joven director de orquesta que parecía seguir sin sitio en Villareal y aquí estaremos encantados de ponerlo en órbita. Con todo, ¿qué falta? Pues, pese a que el más cercano en llegar podría ser Raúl Guti, quizá urge más el perfil de delantero goleador que venga a cubrir el hueco de Darwin. El colombiano Suárez o Stuani son los soñados. Más que eso, palabras mayores.