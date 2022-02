Los Juegos del Mediterráneo 2005 tenían 'Juntos Podemos' como lema y lo quiero rescatar 17 años después para que entre todos logremos el ansiado objetivo del ascenso. Las famosas 4 patas de la mesa de Emery que Rubi también viene mencionando son claves para lograr cualquier objetivo, pero yo quiero hacer hincapié en el peso de la afición. El domingo, ante el Mirandés, demostró estar a la altura del equipo y cuando quiere, puede. Lo de Málaga no había sido flor de un día. Se movilizaron más de un millar de seguidores para recibir al equipo, aunque este recibimiento fuera boicoteado por las fuerzas de seguridad, cantaron el himno a capela a la salida de ambos equipos al terreno de juego y también a falta de 10 minutos del encuentro. Estuvieron animando y arropando a grada joven, ninguneada por el staff de seguridad del estadio. Fue una noche única, inolvidable para los que allí se dieron cita e increíble para algunos de los que veíamos el partido desde fuera (me comentan que #Vamos de Movistar enganchó con el partido cuando se llevaban 5 o 6 minutos, los que lo vieron por YouTube o LiveScore, como yo, tuvimos mejor suerte). Juntos Podemos. La afición ha demostrado que, si van todos a una, se puede crear ambiente en el Juegos del Mediterráneo, pese a las pistas de atletismo. El equipo, además, da unas muestras de unidad que hace tiempo que no vimos. En Málaga, coincidiendo con el gol de Sadiq, la celebración tuvo dedicatoria para el entrenador y su madre, fallecida una semana antes. El domingo, tras anotar el primer de sus dos golazos, el nigeriano y sus compañeros se acordaron de Juanjo Nieto, lesionado para lo que queda de temporada. Sadiq lleva 4 goles en 3 partidos y sigue demostrando ser un abuso en Segunda. Las aficiones rivales rabian. Por una parte, dicen que sin él no somos nada, pero por otra dicen que el nigeriano no vale un duro. Sadiq es clave, como lo sería en cualquiera de los otros equipos de Segunda y muchos de Primera, pero nuestra plantilla es mucho más que el genial e irrepetible delantero nigeriano…