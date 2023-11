La última película del icónico director americano, Scorsese, quizás el mejor director viviendo a día de hoy. Con muchísimos años en una carrera indudablemente exitosa tanto como director y a su vez como restaurador, haciendo múltiples esfuerzos por la preservación de todo el cine a nivel mundial. Esta vez nos ha hecho la entrega de su obra más madura, Killers of the Flower Moon.

Este largometraje está basado en una historia real sobre los asesinatos llevados a cabo a los indígenas del poblado Osage realizados en la década de 1920. Contando con más de 3 horas de duración, aspecto criticado respecto a la película pero sobre el cual Scorsese ha pedido que “respeten al cine”, no hay un solo momento en que uno mire a su reloj esperando que esto acabe.

De esas 3 horas, cada segundo sirve para mostrar la atmósfera y la crueldad de las acciones que se están llevando a cabo. Con un ritmo rápido nos adentramos a la profundidad de lo que parece ser una bendición pero termina siendo una tragedia.

El poder que el dinero trae a la población indígena de Osage los posiciona como la ciudad con más poder adquisitivo de la nación, con lo cual, es solo cuestión de tiempo hasta que empiecen los problemas.

La película tiene muchos aciertos, y uno de los más interesantes está en el casting, tenemos la perspectiva de los antagonistas, un outsider frente a este sistema representado en el personaje de Leonardo DiCaprio, Ernest Buckhart, quien aprende de la comunidad Osage y a su vez aprende cómo adentrarse en ella casándose con una miembro de una de las familias más adineradas de la zona: Mollie Buckhart, interpretada brillantemente por Lily Gladstone, a la que se le ha llamado el corazón de la película en un acierto completo sobre a dónde se dirige la mirada de los espectadores en los momentos más duros de la historia, el compás moral y la crueldad de la avaricia. Lamentablemente basado en una historia real, Scorsese logra una madurez a la que pocos han llegado, quizás es su mejor película hasta el momento y quizás, estamos viendo al mejor autor de nuestros tiempos.

Haciendo ecos sobre el peso de nuestros actos, esta película tiene sabores del anterior largometraje de Scorsese, The Irishman, la cual en un nivel más profundo nos hablaba sobre las consecuencias de nuestras acciones especialmente con el entorno más cercano. Killers of the Flower Moon va desde lo más pequeño a lo más grande, el poder de la avaricia y la ignorancia como fórmula destructiva para una civilización.

Killers of the Flower Moon está actualmente en cines a nivel mundial y ha tenido un recibimiento ampliamente positivo. Una película que nos recuerda el pulso del cine y su vitalidad.

Tiktok: @snasfilm