En el mundo del fútbol sus protagonistas conviven con una serie de creencias, rituales, modos y formas que seguramente alguna vez les habrán dado resultado. Cábalas que van más allá del juego, para que la suerte esté de su lado y dé la espalda al contrario, aunque no sé lo que sucede cuando las supercherías se practican en ambos bandos, aunque me imagino que se anulan unas a otras. Lo cierto es que unos se encomiendan a su Dios, otros saltan a la cancha con el pie derecho, algunos no pisan las líneas divisorias. Hay técnicos que siempre visten igual, al menos mientras los resultados los acompañan. No se cambian por miedo a que les cambie la suerte. Los menos, llevan cosas en los bolsillos, usan pulseritas, medallitas o chirimbolos a los que revisten de poderes sobrenaturales. Galíndez, el utillero de la selección Argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo, directamente llevaba al banquillo una imagen de la Virgen de Luján, la que al parecer contribuyó a que la albiceleste se consagrará campeona del mundial ´86. Lo de Bilardo ya tenía antecedentes. Uno de ellos y que actualmente se ha instalado en el mundo del fútbol, es gritar el vocablo Kiricocho. Tal mención es una especie de maldición para que al contrario le visite la mala suerte. Así por ejemplo, el portero del Sevilla Yassine Bono, le paró un penalti a Haaland. Cuando el 9 del Dortmund se dispuso a ejecutar la pena máxima, Bono le gritó Kiricocho y Haaland falló. La ejecución tuvo que repetirse, y el noruego esta vez sí acertó. Se acercó a Bono y le gritó lo mismo, pero sin tener idea de lo que significaba. También utilizó el gafe Chiellini cuando Italia le ganó por penales a Inglaterra en la final de la Eurocopa. Cuentan que Kiricocho era un aficionado de Estudiantes de la Plata. Solía ir a los entrenamientos y cuando aparecía, algo malo sucedía. Bilardo comenzó a pedirle a Kiricocho que fuera a recibir a los equipos que visitaban La Plata. La magia solía surtir efecto y poco a poco se instaló entre las principales armas utilizadas por los equipos de todo el planeta.