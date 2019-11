De la única entrevista que hasta el momento ha concedido Mohamed El Assy, director general rojiblanco, al margen de las comparecencias de prensa, anoté dos conceptos: la nueva propiedad domina el know how y Turki Al-Sheikh es un hombre del Renacimiento. Que su mano derecha califique al jeque de tal modo porque bajo su mandato como Ministro de Entretenimiento saudí haya permitido el acceso de las mujeres a los estadios (acotadas a una parcela determinada y sin mezclarse con los hombres) eleva a cualquier occidental, sin necesidad de haber tenido una importante formación humanista, en poco menos que un Rousseau porque de bien crío se educó en esos valores de tolerancia, por fortuna bien asentados en la vieja Europa desde hace siglos. También se vanagloriaba El Assy en aquella entrevista de manejar el know how para explicar el fulgurante arranque del equipo bajo la batuta de Pedro Emanuel. Dicho anglicismo se refiere al 'conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial'. Resumiendo, el conocimiento práctico y la habilidad (wikipedia dixit). Habría que preguntarle ahora al bueno de El Assy qué hubo de know how en la destitución del técnico luso tras apenas un trimestre al frente del equipo. Sin entrar en la conveniencia o no de dicho despido (soy de los que piensan que el árbol necesitaba que le dieran una sacudida) lo mejor es tirar de prudencia y dejar a un lado la prepotencia porque la Segunda española es la categoría más tapa-bocas de cuantas existen en el fútbol profesional. Hasta el momento el único know how que uno ha podido apreciar se llama don dinero porque hacer un equipo sin límite de petrodólares está al alcance de cualquiera. Lo complicado es montar un Fuenlabrada, que con uno de los topes salariales más bajos está compitiendo de tú a tú con los poderosos. Esas alforjas las montaba bastante bien el tándem Corona-Ibán Andrés.