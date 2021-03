A estas alturas de la película me voy a poner el primero en la fila para decir que fui uno de aquellos que dudaba de la capacidad de Ronald Koeman para levantar física, moral y estadísticamente al Barcelona. El holandés llegó al Barça hace nueve meses después de una paliza histórica que el Bayern propinó al equipo blaugrana. El goleador de la Champions del Dream Team tomó varias decisiones valientes para poder subirse a un tren que no pasa muchas veces por tu puerta. Tuvo que dejar la selección holandesa, comunicarle a pesos pesados como Luis Suárez que no contaría con ellos, soportó una moción de censura al presidente que acabó con la dimisión de Bartomeu y asistió a la declaración pública que realizó Leo Messi -burofax mediante-, quien expresó su deseo de abandonar el club. Una institución intervenida y unas elecciones aplazadas por la Covid, también hicieron que el técnico sumara a su función, la de portavoz de Can Barça. En resumen, un quilombo que invitaba a salir por patas, sin dinero para fichar y en busca de una nueva identidad que devuelva al equipo a la élite del fútbol mundial. Un año de transición, el final de un ciclo glorioso que había iniciado Laporta a principios de siglo, no invitaba a ser optimistas porque el escenario y las sensaciones no daban motivos a la esperanza. Pero Koeman no se amilanó, ni siquiera por su estado da salud después de sufrir un infarto en mayo de 2020. Como un técnico de luces sin el manual de la sala, comenzó a apretar las teclas en busca de sacar el mejor rendimiento de la plantilla. Probó distintos esquemas, trabajó en lo físico y en lo anímico, levantó a los caídos y se fue a hacer la guerra sin más refuerzos que sus colaboradores porque en época de Covid no ha sentido ni siquiera el calor de la grada. Y empezaron a llegar los resultados. Y se metió en la pelea por la liga, en una final de Copa. Y si eso ya no es meritorio, abrió la compuerta de la Masía multiplicando por millones de euros el capital del club.