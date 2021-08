Lágrimas de cocodrilo

Aún cuando la falta de información no ha dejado clara la salida de Leo Messi del FC Barcelona. En estos momentos donde no son de público conocimiento las verdaderas razones que pusieron al argentino rumbo a París. A pesar de ver llorar al astro a la vez que oír que toda la culpa la tiene la liga y sus reglas de fair play financiero, siempre, siempre más allá de la burocracia, existe y existirá la posibilidad de quedarse a jugar gratis. No hablo desde la incomprensión del negocio ni del desconocimiento de cómo funciona el fútbol, faltaría más. Hablo de lo innecesarias que son las lágrimas por algo que si Messi quería, tenía solución. Porque Messi, su familia y la familia que aun no tiene, que serán futuras generaciones, ya están salvados. Ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos necesitarán preocuparse por llegar a fin de mes. Porque 40 millones de euros por temporada a sus 34 años, no le hacen más rico. Por todo eso y partiendo del dolor expresado por la separación, si tan grande era la pérdida, jugar por amor a unos colores y al club que le hizo inmensamente millonario, gratis, era una buena solución. Sin embargo no fue así.

Esta vez no necesitó un burofax para señalar la puerta de salida y en tan solo 48 horas las lágrimas se transformaron en sonrisas de alegría en una nueva ciudad, París, y en un nuevo club, el PSG. Soy un ganador, dijo posteriormente y vengo a ayudar a conseguir la Champions. Neymar fue a lo mismo y hace cuatro años que no puede hacer realidad la coartada con la que partió. El PSG tiene sobre el papel, el equipo más poderoso que yo haya visto alguna vez, pero ahora deberá refrendarlo en el campo de juego. La pasada temporada no le alcanzó ni para ganar la liga local y eso es poca cosa. Messi ahora tiene el desafío por delante, pero la teoría en el fútbol casi siempre se ha dado de frente con la realidad y el muchacho ya tiene una edad. Tampoco está claro que el rol del 10 (ahora el 30) sea el mismo que en el Barcelona. Los partidos hay que jugarlos. Con llorar no ganamos nada. Como dirían los pibes de mi barrio, a llorar a la piecita.