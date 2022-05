Por Lanzarote, como Chemica

Soy un oyente empedernido del 'Kilómetro 42' de Chema Martínez, en el Partidazo de la Cope, lo reconozco. Me enganché hace mucho tiempo, cuando empecé a destrozar la suela de los primeros tenis (malos, más de gimnasio que de maratoniano) de correr. Y en los inicios del confinamiento, allá por marzo de 2020, empecé a seguirlo también por tuiter para aprovechar los ejercicios que planteaba hacer en casa. La rodilla me agradeció toda aquel trabajo de propiocepción. Pues bien, nos abrieron las puertas, llegó el mes de agosto y me morí de envidia al verlo correr por Lanzarote, junto a Joseba Larrañaga entre otros. ¡Qué paisajes se veían en los vídeos y las imágenes que colgaba! Ni soy de tuiter ni soy de redes sociales, pero sí que veo absolutamente todo lo que Chema cuelga porque da envidia sana ver esa elegancia con la que corre y, por supuesto, en qué paisajes lo hace. Agosto de 2020. Entonces se me habían quedado enganchados el Maratón de Madrid (lo corrí el pasado mes de abril), el de NYC (si Dios quiere, allí estaremos en noviembre) y Chema me había abierto en apetito por conocer y correr cerca del Timanfaya. Nuevo reto conseguido, la isla conejera ha sido mi tartan durante una inolvidable semanica. ¡Qué bueno está el queso, qué panzá papas con mojo me he dado con Chari, qué chulo es pasear por el Puerto del Carmen, qué espectáculo es el Timanfaya, qué impresión me dio la Geria, qué bien que conocí en la Cueva de los Verdes a un talaverano que leía Diario de Almería gracias a su admiración por Corona, qué bien se lo pasó mi Mini en el barco hacia Fuerteventura, qué bien que pude volver a ver a Janey, y qué ventarrón me comí en las tiradas matutinas! Lanzarote es distinto al resto de las islas, la naturaleza diseñó un paisaje lunar y César Manrique lo convirtió en un museo urbano. Si no han ido, vayan, háganme caso. A ver si me convierto en un Chema Martínez para ustedes. Con las palmeritas de chocolate me gana, pero no sé si comió tantas 'tirmas' como yo. Ah, se me olvidaba un qué: ¡Qué suerte tenemos los españoles de gozar de las Islas Afortunadas!