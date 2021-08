Largie Ramazani encadena dos actuaciones ligueras sobresalientes en los primeros pasos de la UDA en el campeonato. Encarando, apilando rivales, asistiendo y marcando, desafiando a la lógica de una división más propia del no riesgo que de la diversión a través del regate, el quiebro y el gol. Por mucho que algunos se froten los ojos, su capacidad visual no se ha visto afectada. Largie sigue sorprendiendo en cada acción individual. Unos gestos técnicos moldeados en Manchester y perfeccionados en Almería. Con una juventud rompedora, sigue asimilando conceptos futbolísticos, engullendo lecciones de Rubi a pasos agigantados. En este graduado, el mejor aprendizaje está siendo simplificar el camino hacia los goles con su alianza con Curro Sánchez en el flanco derecho y con Umar Sadiq en el frente de ataque. Es complicado toparse con un futbolista con chispa, virtuosismo y descaro en el uno contra uno, al igual que encontrarse otro con tanto acierto de cara a portería. Ramazani aúna ambas cualidades, lo que le hacen ser un proyecto de jugador grande, de los que encandilan en las noches de martes y miércoles. Tanto Lazo como él disponen en el campo de la libertad para aparecer por cualquier punto del último tercio del terreno de juego. Una movilidad que se inicia en derecha en el caso del belga, pero que finaliza en las inmediaciones del arco rival. Su calidad es el resultado de una combinación de recursos técnicos, inteligencia táctica y talento puro, del que no se entrena, del que se tiene o no. El graderío lo conoce cada vez más y, a pesar de ser el número insuficiente de espectadores en los asientos de los JJMM en el partido contra el Real Oviedo, se dio el gusto de levantarse a aplaudir y corear el nombre del belga tras su exhibición. Podemos sacar a la palestra el nombre de los Sadiq, Lazo, Curro o Samú, pero siempre nos faltarán elogios para Ramazani. Largie y diez más como primer mandamiento. Amén.