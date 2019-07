Largometraje Griezmann

Al fin, un año después, hemos asistido al desenlace del largometraje en el que se transformó el fichaje de Atoine Griezmann por el FC Barcelona. Todas las sospechas y combinaciones eran posibles y si el futuro puede predecirse, no hacía falta ser Nostradamus para adivinar dónde acabaría el delantero francés, campeón del mundo. Desde hace dos años a esta parte, ciento veinte millones no son prohibitivos para un club como el Barça y nuevamente ha tirado de cartera para reforzar al primer equipo. A los Dembelé, Coutinho, Malcom y por supuesto Suárez y Messi, se suma el ex jugador del Atlético de Madrid, conformando una de las delanteras a priori más poderosas del fútbol mundial. De Jong es otro que ha llegado, con mucho menos ruido, pero ya se le conoce el enorme talento que demostró en la última Champions defendiendo los colores del Ajax. Todos sabíamos lo que iba a suceder, menos, parece, el Atlético de Madrid, que está haciendo la pataleta. El Atlético se queja de lo que ellos mismos le hacen a otros clubes de menor poderío. Es la ley del más fuerte. Los seguidores del Benfica se han quedado sin su mayor promesa que acaba de aterrizar en el Metropolitano, justo por la misma cantidad que el club ingresó por Griezmann. Justito. Ni un euro más ni un euro menos, como si tuvieran asumido y establecido el precio de salida del número 7 francés. Libre mercado le llaman algunos a esta dictadura de los poderosos que marcan las reglas del fútbol. Por eso no debería sorprender a la dirigencia atlética que las cosas sucedieran tal cual han pasado. Si hace un año al Principito le prometieron proyectos y títulos, y estos últimos no llegaron, la cosa estaba clara. También se fue Rodrigo al City y nadie ha dicho ni mú. Lo de Godín es otra cosa, pero un símbolo del club se fue al Inter italiano y no al fútbol japonés. Así es el fútbol o así son los negocios que mueven el fútbol. Fin de una historia de una película que ya habíamos visto.