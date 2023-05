Dentro de las arriesgadas apuestas deportivas en el marco de la política de fichajes del Almería, el fichaje de Lázaro Vinicius tenía más sentido que los de Marezi o Gui Guedes. Titular en el Flamengo que acabaría ganando la Copa Libertadores, era uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol brasileño y los 7 kilos que por él se pagaron se daban por amortizados con el futuro traspaso a un club mayor. Nacido en Belo Horizonte, llegar a un recién ascendido como el Almería con tan solo 20 años y más en el contexto que lo hizo, llegando el día que el club perdía a su gran estrella, Sadiq Umar. A pesar de su juventud, muchos pensábamos que Rubi debía darle más bola. Otros, con solo verlo dos ratos, le pusieron de Aldo Adorno para abajo. El sábado, ante el Mallorca, como buen lazarillo, guió al Almería a una victoria fundamental en la lucha por la permanencia. Su hat-trick fue histórico de por sí por el momento de lograrlo y la importancia de los puntos, pero también por ser el primero de un jugador de la UD Almería en la máxima categoría. El atacante brasileño no podía estar más orgulloso y su entrenador, que habló del aprendizaje del carioca y de que siempre había dicho que había sido un gran fichaje, también. La verdad es que, para haber jugado cuatro ratos, sus números, 6 goles, no pueden ser mejores. Además, ha dejado destellos de lo que puede aportar y de lo que ya aportaba en el Flamengo. Lazaro Vinicius ha demostrado que va a dar que hablar en los próximos años y el Almería, una vez más, sacará tajada. Ojalá que siga la racha en Anoeta. Mojar en San Sebastián puede ser casi definitivo para salvar la categoría y llegar al partido de Valladolid con la sartén por el mango... Por cierto, no voy a negar que la no convocatoria de Sadiq para el partido me ha dejado más tranquilo. Me preocupaba que volviera a los terrenos de juego contra nosotros y, muy a su pesar, nos hiciera un destrozo y nos pusiera en serios problemas. Le deseo lo mejor y ya será duro de por sí enfrentarnos a él la próxima temporada...