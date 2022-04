Lecciones de Nadal y Alcaraz

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Open de Miami después de empezar perdiendo el primer set 1-4 y remontar ante su rival para ganar la final. Su gran referencia, y de muchos, Rafa Nadal, en lo que va de año también nos ha dado lecciones sobre nunca rendirse, ni bajar los brazos. En Indian Wells, en el Open de Australia… El tenista manacorí ha explicado muchas veces como su forma de pensar es el primer paso para acabar ganando lo imposible: "Lo normal en un partido así es que pierdas 90 veces de 100. Pero si te rindes, vas a perder 100 de 100. Si estás allí, tienes un 10 % de opciones. No tengo tanta confianza como para decir que incluso si voy perdiendo 2-5 voy a remontar. Pero en mi mente digo, bueno, es casi imposible, pero no quiero dejar de luchar, voy a seguir. Intentemos que él gane, no que yo le ayude a ganar". Tengo a bien acordarme de estos grandes deportistas después de un fin de semana en el que el Almería ha seguido su caída libre, cayendo fuera de los puestos de ascenso directo tras su empate, y gracias, en Huesca. Las sensaciones que transmite el equipo en las últimas fechas, no son buenas. En defensa concedemos goles muy fácil y muy pronto, y arriba, si Sadiq no tiene su día, rascamos poco. El Almería, que se ha pasado la mayor parte de la temporada en posiciones de ascenso directo, afronta los dos últimos meses de competición partiendo desde el tercer puesto, y con el Girona en el cogote. No son pocos los aficionados almerienses que ya han bajado los brazos. Dan por hecho que no logramos el ascenso directo y tienen muy claro que en el play-off volveríamos a hacer el ridículo. Esos aficionados, como diría Nadal, están ayudando a los rivales a ganar. Los jugadores y la afición, como Nadal y Alcaraz tienen que seguir luchando hasta el final. Almería Nunca Se Rinde. ¿O es solo de boquilla? Quedan 8 finales. La primera el lunes ante la Ponferradina, donde hay que ganar por lo civil o lo criminal. Y si de Valladolid salimos en ascenso directo, o a un punto a dos, como mucho, aún habrá mucha tela que cortar. Y el ascenso es muy posible…