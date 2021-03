El Lega y el confinamien-to

Recuerdo esa frase de Matías Prats como si fuera ayer: "Nuestros niños nos preguntarán, ¿papá, qué pasó en aquel verano del 92?". Fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, que tuve la suerte de disfrutar. Entonces todo era más normal en una Barcelona alejada del nacionalismo dañino, en una España que no iba como un pollo sin cabeza, dando tumbos como un borracho, y en un mundo que no presagiaba la bomba que nos cayó en 2020.

Generaciones después, hago mías esas palabras que Matías le dijo a Olga Viza. Con matices un tanto distintos. "¿Papá, ¿qué pasó en aquella primavera de 2020?". Que la vida se convirtió en una película que tantas veces habíamos visto en cine: virus asesino, trajes EPI, personas confinadas... No creo que haga falta explicárselo.

Al final, como cuerpo y mente son tan maravillosos, nos adaptamos a dos meses encerrados. Mejor o peor, pero tiramos hacia adelante. A uno se le termina yendo la mirada hacia atrás y recuerda, no sin triste melancolía, las pachangas con su pequeñajo en el porche, las palmas a las ocho de la tarde a nuestros heróicos Tercios sanitarios, la de libros devorados en el sofá, los kilómetros y kilómetros subiendo y bajando escaleras y los entrenamientos con Pol Lorente, preparador físico del Leganés, de forma online.

Media hora de ejercicios que te permitían evadirte de la realidad, que te refrescaba la mente ante tanta desgracia como la que teníamos que escribir por las tardes en estas mismas páginas. Leganés fue uno de los municipios más golpeados en el inicio de la pandemia en España y el club tuvo un comportamiento que ya me gustaría que tomaran nota en el Congreso. No nos hacía falta (ni nos hace) sectarismo, sino que se preocupen y que piensen en nosotros, no en nuestros votos. Y el Lega, sin más recursos que un balón, lo hizo a su manera.

Le escribí a Pol Lorente (a través de mi amigo Chema Indias) para agradecérselo. Ahora le doy las gracias al club y le deseo que suba junto con el Almería. Y una cosa quiero dejar clara: que este partido (el de la pandemia) lo vamos a ganar.