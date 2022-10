Leones contra 'gatetes'

Hace años, unos 15, mientras la UDA de Emery experimentaba nuevas sensaciones en Primera, un servidor hacía lo propio en menesteres hasta entonces también desconocidos y que suponían un reto personal, teniendo que aprender sobre inversión en bolsa y economía a marchas forzadas. En ese proceso, llegó a mis manos un libro titulado Leones contra gacelas, escrito por una suerte de gurú bursátil apellidado Cárpatos. Por entonces también hubo visita almeriense a San Mamés con resultado totalmente distinto. Me he tomado la licencia de cambiar 'gacelas' por 'gatetes', que es lo que fueron los mansos jugadores de la UDA. Lo de Sadiq ya no vale como excusa. ¿Qué con el nigeriano todo sería distinto? Puede ser, quizá nos hubieran cascado cuatro igualmente pero un par de ellos se habría llevado el rival de haber estado aún el nigeriano en las filas almerienses: uno suyo y otro de Ramazani, que no hubiera sido sustituido al descanso porque con Umar cerca Largie era más peligroso y no un gato abandonado, un callejero que se busca la vida sin mucho éxito, que es lo que fue. Partido para olvidar, otro más, y ya van cuatro seguidos. Una pena para todos los aficionados que poco a poco vamos perdiendo la ilusión y que hemos vivido un septiembre negro. No quiero ni pensar en los desplazados a Bilbao y que desde las 9 y poco de la noche hasta que regresaron a Almería a saber cómo demonios ahogarían las penas, si es que pudieron. En bolsa, el toro simboliza el movimiento alcista de los mercados por esa embestida de abajo arriba. Por el contrario, el oso es símbolo de tendencias bajistas, las que intentan aprovechar los inversores que buscan vender por desconfianza y/o sacar algo de beneficio. Pues eso, aquí teníamos una gacela. La gacela. La vendimos, la jodimos. Y seguimos sin recuperarnos. Pudimos ser toros, gacelas o al menos gatos de los que se defienden panzarriba. Pero estamos indefensos, damos cierta pena e inspiramos poco más que ternura. Hemos involucionado y no pasamos de gatetes. ¿Hasta cuándo? Miau.