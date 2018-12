Que alguien me lo explique porque no acabo de comprenderlo. Resulta que hasta hace solo unos días el señor Rubiales, a la sazón presidente de la Federación, ponía el grito en el cielo (y sigue poniéndolo) porque considera un atropello disputar un partido de Liga en Miami. Vale que la idea del señor Tebas parecía atropellada y el partido elegido (Girona-Barça) no parecía el más procedente por cuestiones políticas que a nadie se le escapan.

Por eso chirría que ahora se erija como estratega, negociador y gran artífice para que el duelo final de la Copa Libertadores, que dirimen River Plate y Boca Juniors, se dispute nada menos que en el Santiago Bernabéu. Dejando constancia de que a uno particularmente la idea le atrae, imagino que como a la gran colonia de argentinos residentes en España (otra cosa son quienes se quedan al otro lado del charco), a esto se le llama cinismo, oportunismo, demagogia e hipocresía.

Hipócrita es Rubiales cuando le niega la mayor a la patronal del fútbol arrogándose su poder en FIFA y el control de los árbitros, pero sin embargo mueve hilos para que una competición sudamericana se finiquite en territorio europeo. Con la jugada mata tres pájaros de un tiro: se pone una medalla ante Infantino y compañía, le da una bofetada a Tebas y lima asperezas con Florentino después del bochornoso episodio de la destitución de Lopetegui en pleno Mundial de Rusia.

A mí la sensación que me queda, al margen de egoísmos particulares, es que se ha contado poco con los clubes y no se cuenta para nada con la hinchada de ambas entidades, entre la que siempre habrá más gente civilizada que 'barras bravas', por muy penosas que sean las imágenes presenciadas. ¿Cuántos podrán asumir el coste de un billete de avión? Paradójico al fin que la Libertadores, que celebra la independencia en las guerras hispanoamericanas se ventile en Madrid.