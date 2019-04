Licencia para despertar

Soñar es gratis. Será de lo poco en esta vida que no cuesta dinero. Pero ser demasiado soñador tampoco es bueno. Eso sí, para tener pesadillas, mejor seguir teniendo sueños bonitos, ya sean imposibles o no. Parte del sueño se ha ido este sábado y ha sido un viejo conocido, Sergio Egea, quien lo ha arrebatado para que en Oviedo sueñen con más intensidad. A base de oficio y veteranía, lo que por lógica le falta a los almerienses, desde muchos jugadores y hasta el propio entrenador. Pero bendita juventud, divino tesoro, la de Rioja. O eso pensaría otro ex rojiblanco, Cristian Fernández, cuando le hizo la pirula y casi modifica los sueños de unos y otros. O la de Corpas, recuperado en tiempo récord de un esguince que a mí, como buen pupas, me tendría -lo sé por desgracia y experiencia propia- un mes cojo. No conforme con volver a titularidad tras salir cojeando de Tenerife, cumplió y acabó de nuevo siendo lateral en la segunda parte.

Los extremos rojiblancos, que hace meses estaban en 2ªB, son de lo más destacado de un equipo que seguirá soñando con el ascenso hasta que salgan las cuentas y, se consiga o no, al menos uno de ambos es muy posible que pueda acabar en un equipo de Primera. Ante un sólido Oviedo también dio la cara pero no pudo volver a mojar otro que se está saliendo, Álvaro, que sigue a un gol del por ahora Pichichi Quique, con esos 15 goles que ya acreditó en su récord goleador por Almería. René fue el de siempre, otro valor seguro y salvador, pese al gol encajado, que seguro hubiera evitado si no pega el balón en un Owona que se consolida como central aceptable al lado del siempre expeditivo Saveljich. Los que quieran seguir haciendo las cuentas de la lechera están en su derecho. Los que no, bienvenidos y acabemos de seguir disfrutando, sin más, que no es poco.