En estos días hemos visto la ronda de contactos que Pedro Sánchez, arrogándose unaposición que no creo que le corresponda, ha realizado con los líderes de distintos partidos. Me ha parecido sorprendente el papel que Albert Rivera quiere desempeñar, intentando hacer ver que se trata del líder de la oposición. Nada más lejos de la realidad, en mi opinión para aquél que ha sido el tercer partido en las últimas elecciones, y tras 13 años como líder de Ciudadanos. Para ser el líder de la oposición es necesario, no solo haber sido el segundo partido más votado, sino contar con una estructura sólida en gobiernos municipales y regionales. Eso solo lo tiene el Partido Popular que cuenta con más de 3.000 alcaldes y la mayoría de presidentes autonómicos en nuestro País. Más de 60.000 candidatos formarán parte de sus listas las próximas semanas ¿En cuántos municipios gobierna ciudadanos en Andalucía? En 4 -Quéntar, Alcaucín, Mijas y Cumbres de San Bartolomé- de 778. En Almería, por cierto, en ninguno. Lo mismo sucede en el resto de España. Es el presidente del Partido Popular al que los españoles le otorgaron el papel de líder de la oposición, y al que los ciudadanos se lo reiterarán en las municipales. Aparentar algo que no se es, cómo intenta hacer Rivera, va a generar unas expectativas que no se cumplirán el próximo 26-A. De todas formas no hay por qué alarmarse, tiene 4 años para asumir su verdadero papel.