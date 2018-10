Liga, Copa y Fran

Golear a Las Palmas tras caer en Córdoba fue una garantía para afrontar con optimismo la Copa ante un Reus que ya había caído aquí en Liga. Volvió a hacerlo, esta vez con teóricos suplentes en ambos bandos, y la UDA se planta en tercera ronda, la de 1/16 de final, ya a doble partido. Aunque yo personalmente soñaba con la posibilidad de repetir duelo con la Real, la pedrea del Villareal no es nada despreciable: uno de los equipos de Europa League, además de los dos sevillanos. Metidos en el fin de semana, nos dejamos de copas hasta el día 1 y de momento nos vamos a centrar en lo del Carlos Belmonte, nuevo enfrentamiento liguero ante un duro rival, que suma también 13 puntos. Es el Albacete, que también está de dulce, pese a haber ya conocido el amargo sabor de la derrota en sus últimas salidas a Oviedo y Málaga. En casa, sin embargo, siguen invictos los de Ramis. ¿Será capaz Fran Fernández de ganarle la partida al entrenador que tuvo que sustituir? Desde luego que pese a la dificultad lógica de tal empresa, no resulta improbable tal como están las cosas. Lo que está claro es que tiene toda la pinta de que será un partidazo, con jugadores en estado de gracia y de calidad contrastada; línea por línea empezamos con un duelo de titanes en la portería: Tomeu Nadal contra René Román. Dos porterazos, de los mejores de la categoría. En defensa, pese a la duda hasta última hora de Saveljich, que espero apure para jugar en el que fue su estadio la pasada campaña, hombre por hombre o en general, me atrevo a decir que es más sólida la UDA. Otra cosa es el centro del campo y sobre todo la delantera, siendo neutral, objetivo y sincero . Sin desmerecer a los rojiblancos, al contrario, Febas, Eugeni o Bela puede que estén al mismo nivel pero no me negarán que es envidiable una delantera con Manaj o Zozulya y Acuña u Ortuño en la recámara. Los nuestros, unos jabatos como Álvaro, Sekou o Caballero. Si los goles que les faltan los meten Narváez, Juan Carlos o Corpas, tampoco pediremos tanto.