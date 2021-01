Liga antes que Copa

Los encuentros ante Sabadell y Castellón nos han mostrado varias cosas. Una de ellas es que en esta categoría nadie regala nada y que los colistas son capaces de plantar cara con atrevimiento, e incluso acierto, en los estadios de los favoritos. Eso sí, evidencian ciertas carencias y al final sucumben (todavía me escuece la fatalidad del día del Sabadell), pero no sin antes forzar al contrario a tener que dar el do de pecho. Todo ese esfuerzo no cae en saco roto. Lo digo porque he detectado euforia de más y he leído demasiadas tonterías acerca del próximo partido de Copa ante el Sevilla, como si ese encuentro fuera la mismísima final de dicha competición. Presentar un once titular ante los de Lopetegui no solo sería osado, sino suicida, porque los equipos que pretenden ascender deben de estar obligados a vencer en cada jornada y eso requiere un esfuerzo extra. Si ya hablamos de la presente temporada, donde Mallorca y Espanyol lo van a poner muy difícil para alcanzar uno de los dos puestos de ascenso directo, el argumento cobra más fuerza. Diferente sería si se luchara por no descender o si se estuviera en mitad de la tabla, pero lo que esta entidad pretende, bajo el mandato de Turki, es jugar ante el Sevilla por obligación dos veces cada temporada por estar ambos en la misma categoría, no porque te toque en un sorteo. Por todo ello, más vale que las fuerzas se vayan distribuyendo tal y como hizo José Gomes ante Osasuna, cuando iban entrando al campo los titulares según se desarrollaba el choque. Además, la entidad de Turki no llegaría a Primera para intentar alcanzar el cuarto puesto por la cola, sino para otras metas, por lo que para lograr el objetivo del ascenso, cero o escaso desgaste para los esenciales, que el próximo sábado el Fuenlabrada no va a repartir rosas eternas en señal amor profundo. Si todavía fuera presidente Alfonso García, se podría plantear de otra forma, pues para permanecer en Primera se llevaría impresa una fecha de caducidad más próxima que tardía. Cualquier aficionado ha visto el extraordinario encuentro de Sadiq, ¿no? ¿Y qué pasaría si el nigeriano se resfriase? A día de hoy este equipo, al amparo de su ineludible objetivo, no se puede permitir el lujo de prescindir de Sadiq por una lesión o por cualquier otra circunstancia. Antes del lunes debe arribar un delantero que ayude y aporte. No hace falta que sea la máxima promesa del fútbol mundial, pero estoy seguro de que hay cientos de jugadores a lo largo de las diferentes ligas mundiales que pueden echar una mano decisiva en pos de lograr un ascenso más que prioritario para esta UDA. Repito de nuevo nuestros rivales, por si alguien sigue en los mundos de Yupi, Mallorca y Espanyol. Ojalá se llegue muy lejos en Copa, pero el objetivo real es el que es. Espero por otra parte que la lentitud a la hora de mover el esférico por parte de los rojiblancos en los dos últimos encuentros de liga sea debida a la presión asfixiante de Sabadell y Castellón. Por cierto, Ramazani merece más minutos, qué gran jugador hay ahí en ciernes...