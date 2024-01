También se puede denominar Liga de Futbol Prostituido (LFP). Dícese del campeonato donde el presidente es Javier Tebas, donde Jaume Roures, ferviente seguidor culé que además es avalista del actual presidente del Barcelona, era también el productor de las imágenes que La Liga exporta y que el VAR maneja sin que a nadie le importe el flagrante conflicto de intereses que ello significa. Roures ya no está, pero su sucesor no le va a la zaga. La Liga Negreira es también esa liga donde un club ha estado pagando durante dos décadas (que se sepa) al vicepresidente del Comité técnico de árbitros que designa árbitros para los partidos y decide ascensos y descensos a discreción. Los pagos están probados, pero aquí tampoco pasa nada. En esta competición tenemos el caso de un equipo en quiebra técnica sin parar de fichar, vendiendo tantas veces como necesite, sin ver un duro, el mismo producto, mientras que otros equipos, por ejemplo el Almería, tienen que hacer filigranas para cuadrar el límite salarial y que la liga de Tebas no les joda la vida. La Liga Negreira es una competición donde corrupción, prevaricación y mangoneo van de la mano. Lo que una semana es penalti, la siguiente semana no lo es. De hecho, puede que, en el mismo partido, y en el área contraria, no lo sea. La Liga Negreira es aquella donde se pita un penalti por mano al supercolista Almería, sin tener en cuenta el empujón que recibe el defensor del atacante blanco. No hay más que ver las imágenes. La Liga Negreira es aquella donde se anula un gol a los rojiblancos por un manotazo de Lopy, sin contemplar que antes del manotazo estaba siendo agarrado por Bellingham. Se pita ese manotazo, pero lo de Vinicius a Pozo no se pita. Se anula un gol por mano, pero entra el VAR y con una imagen desde un campanario, donde no se puede ver si es mano o no es mano, se decide dar validez al tanto. ¿Qué habrían dicho los madridistas con los papeles cambiados? ¿Qué habrían dicho los culés si hubieran sido los beneficiados? Esta es nuestra liga. La mejor liga del mundo (sic), según su presidente. El chiste se cuenta solo…