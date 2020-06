La Liga ya está ahí

Corem que no iba a llegar nunca pero ya vuelve a oler a fútbol. Once jornadas por delante -toquemos madera y confiemos en el que Covid 19 no obligue a volver a parar- llenas de ilusión, de ganas de volver a ver a equipo jugar, competir, y, aunque parte con una clara desventaja de cinco puntos para el ascenso directo, la afición confía en que el equipo sea capaz de recortar esa diferencia y poder alcanzar el tan ansiado ascenso a Primera División. Lo de ser campeón como que mucho me temo que al aficionado rojiblanco como que le da igual. Lo que quiere es que su equipo ascienda y si es sin play off, mucho mejor.

No va a ser nada fácil. Ni para el Almería ni para ninguno de los equipos que se van a jugar toda una temporada en once frenéticas jornadas, sin apenas descanso y afrontando partidos de máxima exigencia y donde las fuerzas tienen que estar intactas.

Todos sabemos que será un fútbol distinto, sobre todo porque los aficionados no podrán estar en las gradas de los estadios animando a los suyos, por ahora, y porque los jugadores se verán en un escenario poco habitual para disputar partidos y muy normal para los entrenamientos. Ese será uno de los factores a tener en cuenta y que se deberá de trabajar a fondo.

Otra de las novedades que nos va a dejar esta vuelta de la competición es la de la regla de los 5 cambios, de las cinco sustituciones que prácticamente te van a permitir cambiar a medio equipo y no solo eso. Pienso que con 5 cambios, si los gestionas bien, te pueden permitir en un momento dado incluso cambiar de plan o de estrategia en el partido, pero no solo tú, sino que también el adversario y eso es algo que hasta ahora jamás se había trabajado.

Ya digo que son muchas las novedades que nos vamos a encontrar en este retorno.