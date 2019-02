Al final había liga. El paso militar que el Barcelona venía manteniendo en el campeonato nacional de fútbol, se descoordinó, y cuando no, el Valencia, le tuvo en jaque y a punto de llevarse los tres puntos del Camp Nou. El Barça se está acostumbrando a ser dos equipos en uno. Una especie de Míster Hyde, capaz de volar a velocidad crucero, como un piloto apático y rutinario o de destrozar al equipo contrario si se lo propone, una tribu vikinga que no hace prisioneros. Contra el Sevilla y el Valencia, en una misma semana y en los dos partidos, fue ambas cosas. Ambas cosas con Messi, muchas veces te alcanza; aunque otras te quedes sin tiempo de reacción. Creo que el Barcelona tiene esta temporada una de las mejores plantillas de toda su historia, pero sin embargo desde hace más de una década da la impresión que si Messi se resfría, el equipo se vulgariza y sus jugadores se convierten en seres ordinarios. Como si hubieran llegado a ese equipo por casualidad, sin mérito ninguno. Inclusive algunos parecen demasiado caros en la relación precio-rendimiento. Puede que Messi intimide, que sea mucho Messi y necesariamente sus continuas actuaciones más allá de lo normal, opaquen a sus compañeros que en vez de acompañar, solo admiran. Pero el Barcelona necesita que alguien más se eche el equipo al hombro, y no es que Suárez no lo intente, pero el uruguayo regala entrega, lo que destaca por sobre su carencia de exquisitez. Algo similar a lo de Messi, sucede con Jordi Alba el mejor socio del argentino. La ausencia del marcador de punta se nota cuando toca rotar y el equipo de Valverde se atasca. Mientras todo eso ocurre, Coutinho deambula de un lugar a otro, desconocido y lejos del nivel que demostró en el Liverpool. Si en Barcelona tropieza con símismo y no gana, se abre la liga. Los aspirantes sueñan con cazar al campeón y eso puede suceder. No den a nadie por muerto. Cuando el Barça no es el Barça, siempre hay liga.