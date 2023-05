Jornada de transición la de ayer, con ligeras variaciones a la baja en los índices europeos. En una sesión marcada por el cierre por festivo de la Bolsa de Londres, que redujo la actividad en el conjunto de los mercados de renta variable europeos, los inversores se mostraron cautos a la espera de la publicación del IPC de EEUU el próximo miércoles, que podría reafirmar la pausa de subidas de tipos planteada por la Fed en su última reunión. Entre los principales índices europeos, el Íbex 35 mostró la mejor evolución por el sector bancario.

Una jornada con pocas referencias macroeconómicas donde destacó la caída de la producción industrial en Alemania del 3,4% mensual en marzo (vs. +2,1% el mes anterior) y la menor confianza de los inversores en la Eurozona tras caer el índice Sentix en mayo 4,4 puntos hasta -13,1 puntos. No obstante, a pesar de ello y de las incertidumbres sobre la estabilidad financiera en EEUU raíz de la quiebra de First Republic Bank, las perspectivas de que la Fed no realice subidas de tipos de interés adicionales y los resultados empresariales limitaron las caídas.

Asimismo, destacó el repunte del precio del petróleo tras tres semanas consecutivas de caídas, situándose el Brent (a cierre de sesión europea) por encima de 75 dólares por barril. Una evolución al alza que estaría en gran medida explicado por los inventarios de crudo (en enero y febrero aumentaron, cayendo desde entonces), el recorte de producción de la OPEP+ que entra en vigor en mayo, la paulatina recuperación de la demanda de China o la mayor resiliencia mostrada por las economías avanzadas.