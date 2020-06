Ligero (II): Mi merienda

E l coche azul me gustaba más. Era el que usaba mi ama. Y sé que lo quiso mucho, en la medida en que se puede querer a una máquina, porque durante años fue de gran ayuda. Me gustaba especialmente, cuando íbamos a recoger a los niños al cole. Mi ama Julia me tenía mucho cariño, supongo que porque le recordaba al perro que tuvo de niña. Yo también la he querido y al verla siempre se lo he demostrado con mis ladridos más alegres.

Cuando subíamos aquella cuesta, ya empezaba a notar que mi corazón perruno se ponía a latir más deprisa, en parte por el susto de verlos entrar corriendo -¡qué escándalo el de tantos niños gritando al acabar las clases cuando caía la tarde!- y en parte por el gusto que me daban sus apretujones; los de Alonso no, porque ya de niño era un poco bruto. Como el coche azul era muy pequeño, no había manera de separarse y así, en una piña de amos niños y Ligero, atravesábamos jugando Barcelona. El Ama nos reñía porque la distraíamos y eso resultaba peligroso con tanto tráfico. Pero cuando la miraba en el espejo retrovisor me daba cuenta de que en realidad la hacíamos feliz con nuestras travesuras. Noté que la divertía que yo intentara comerme la merienda de cualquiera de los tres, y por eso me esforzaba en hacerlo siempre, de forma que Rosa, Alonso y Andrés, tenían que darme la espalda continuamente. Fue Nina, la madre de mi ama, quien tuvo la idea de comprar un rico hueso que siempre me esperara en el coche. Era un hueso de esos de mentirijilla, incomestibles. Pero entretenido de roer. El detalle de la Memé -así llamaban todos a la abuela- me conmovió al hacerme sentir que se me consideraba un miembro más de la familia. Tanto, como para permitirme viajar con ellos en el interior del coche, y procurar que no faltara nunca mi merienda.