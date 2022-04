Liguilla de ascenso

Tras ganar en Tenerife en un partido clave para mantener a raya a los isleños y conservar nuestras opciones de ascenso directo, vinieron la derrota en casa ante el Girona y el triste empate en Huesca. En aquel momento quedaban 8 partidos para acabar el campeonato, pero los dos siguientes, ante Ponferradina en casa y la visita al Valladolid, podían marcar el futuro del Almería en la competición. Era fundamental ganar en casa, como se hizo, y era muy importante salir "vivo" de tierras vallisoletanas. Al derrotar a la Ponferradina, incluso no había obligación de ganar, teniendo en cuenta los pinchazos de Eibar y Valladolid, pero era importante no perder para mantener el puesto de ascenso directo y ofrecer una buena imagen. Y el Almería lo hizo. En una jornada festiva en el Nuevo Zorrilla, logró adelantarse y, tras ser remontado y temer un marcador más abultado, logró mantener el tipo y rescatar un punto sobre la bocina, silenciando el estadio pucelano. Un punto de oro que supuso un jarro de agua fría para los locales, que a pesar de todo, fueron incapaces de pasar del empate, y un subidón de adrenalina para los rojiblancos, que hicieron los deberes y afrontan los seis últimos partidos de liga en situación preferente, en puesto de ascenso y dependiendo de sí mismo con un calendario mucho más asequible, sobre el papel, que sus rivales. Seis partidos para un ascenso. Como una liguilla. El objetivo está cerca, pero aun habrá que pelearlo punto a punto y no conviene caer en la euforia. De nada habrá servido el 4 de 6 puntos de los dos últimos partidos si no ganamos al Sporting el lunes que viene. Como en una liguilla, es imprescindible ganar los 3 partidos de casa y rascar fuera cuanto más, mejor. La afición tiene que seguir creciendo con el equipo y estoy convencido de que no van a fallar. El club debería esforzarse en buscar fórmulas para dar aún más colorido al Estadio y a la ciudad. Nos estamos jugando mucho. El ascenso directo es posible y es muy importante de cara a la consolidación del proyecto. Por eso directiva, jugadores, técnicos, prensa y afición tenemos que hacer un último esfuerzo en las próximas semanas para poder celebrar el retorno a Primera, que es lo que todos queremos...