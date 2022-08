En realidad es poco más de 48 horas. En apenas dos días, a las doce de la noche del uno de Septiembre, se cierra el mercado de fichajes y hasta entonces la afición va a estar en vilo con los posibles traspasos, o no, de Sadiq, Ramazani o dios sabe quien. Que el club había puesto en el mercado a media plantilla lo sabíamos, el propio El Assy no perdía oportunidad para recordarlo, pero nadie pasaba por el aro de los precios rojiblancos. El propio Turki se vio obligado a escribir un tuit en perfecto castellano diciendo que no iban a vender por menos del precio que consideraran justo. Por ahí andaban Villarreal, Getafe, Sevilla o Real Sociedad, malmetiendo, frustrados ante la posición de fuerza de la entidad almeriense. Entre medias, tres jornadas ligueras se han disputado con una derrota, un empate y una victoria . Cuatro puntos y cuatro goles, dos de Sadiq y dos de Ramazani. El club siempre ha dicho que el mercado de verdad no empieza hasta la última semana. Y ahí estamos. La Real tiene dinero fresco por la venta de Isak y viene por Sadiq (lógico). El Sevilla, que se hace el remolón, no pierde de vista al nigeriano. Y el Villarreal, que se hizo el ofendido y negó la mayor, se ha quedado sin Cavani para marear la perdiz, ya que el uruguayo llegó ayer a Valencia. Límite 48 horas que van a ser larguísimas. El Assy decía el domingo que si nos daban los 30 kilos, Sadiq salía. Espero que cumpla su palabra y no lo venda por menos. Yo no lo vendía, pero si se va a vender a estas alturas, no se puede vender barato, aunque se tenga un relevo atado. Yo preferiría mantener a Sadiq y Ramazani, máxime ahora que el tema del tope salarial se ha solucionado. Esta plantilla, con un mediocentro pelotero, tiene base suficiente para mantener la categoría y, como bien dijo Rubi, "debemos valorar si el dinero que recibes compensará los puntos que vamos a dejar de ganar sin ellos". Nos quedan dos días muy malos. De muchos rumores y sobresaltos. Espero que estemos contentos cuando se cierre el mercado. Ojalá con Sadiq y Ramazani en la plantilla...