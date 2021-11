Línea de autobús al Estadio

El Ayuntamiento de Almería le ha encontrado un nuevo uso al Recinto Ferial como aparcamiento de vehículos cuando el Almería juega sus partidos en el Estadio Mediterráneo. Por lo menos ya se usa para algo más y a buen seguro más de uno es de la opinión de que en vez de cortar el centro de la ciudad, tenemos un maravilloso, hermoso y espacioso recinto donde se podrían hacer infinidad de actividades, pero eso no viene al caso.

Me parece una idea estupenda porque se le da otra utilidad a una zona olvidad durante más de once meses, pero ¿por qué el Ayuntamiento, al igual que ocurre cuando tenemos la Feria, nO programa un dispositivo de buses urbanos para que los aficionados que acudan al Estadio no tengan que desplazarse en sus vehículos particulares y sí hacerlo en transporte público? ¿No sería algo razonable? Si se hace en Feria, ¿por qué no hacerlo los días de partido?

No basta con la Línea 7, por ejemplo, que da servicio a la Zona de la Vega. También lo hace en Feria y hay un dispositivo específico para acudir al recinto ferial. ¿Por qué no lo hace también los días de fútbol? Seguro que más de uno se lo agradecería, al precio que está la gasolina y fomentar el desplazamiento en transporte público, con una buena batería de publicidad para que todo el mundo se enterase de que al campo de fútbol se puede ir en autobús y no tener que desplazarse en el coche.

¿Acaso muchos de los que hoy en día peinan canas no recuerdan cuando los días de partido de la AD en el Franco Navarro los aficionados acudían al campo en el autobús? Y era una experiencia increíble porque ya se vivía el ambiente de partido en el trayecto hasta el Estadio. Si finalmente deciden hacerlo, que no se vayan los autobuses diez minutos después de que acabe el partido, que son capaces. No estaría de más fomentar el uso del transporte público.