Lío en Terrassa

Sin duda, lo ocurrido en Terrassa con los jugadores veteranos y uno de los equipos femenino de dicho club ha sido una de las noticias más impactantes con las que me he topado desde que escribo en un periódico. Impactante en el sentido de que no daba crédito a lo que decían las numerosas informaciones que han salido, y siguen saliendo, en prensa escrita, televisión, radio o redes sociales. Siento una mezcla entre rabia, pena e impotencia de pensar que las chicas hayan tenido que escuchar, según el acta arbitral del duelo femenino Terrassa FC B-EF Viladecavalls, expresiones tan repugnantes como "iros a la cocina", "iros a fregar", "sois unas mierdas" o "sois unas guarras", por parte de unos cuantos energúmenos que, para colmo, defienden el mismo escudo que ellas. Esto es lo que reflejó la colegiada, y por lo tanto es la versión más oficial, de un partido que tuvo que suspenderse a falta de quince minutos del final por este incidente, al parecer propiciado tras un gol del conjunto rival que provocó el inicio de las primeras descalificaciones hacia las jugadoras desde la banda, donde estaban calentando los veteranos a la espera de jugar tras el choque entre las féminas. Siempre es duro que te insulten, y más aún con un clarísimo tono machista, pero si encima lo hacen tus propios compañeros de club es para plantearse muchas cosas. Es cierto que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ya que algunos jugadores del equipo veterano han contado una versión muy distinta de lo sucedido, pero el Terrassa ya ha tomado la decisión de retirar a sus veteranos de la competición, movido más por evitar la presión mediática y de cara a la galería que quizás por la lógica de solventar el problema. Y es que si se llega al fondo del asunto y se confirma que se pronunciaron esos insultos, dejar a estos veteranos unos meses sin jugar, en la nevera hasta que se enfríen las cosas, es un castigo muy barato. Qué menos que expulsarles del club y dar ejemplo de que estas cosas son ya intolerables en los tiempos que corren.