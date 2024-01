Londres, 11 de enero de 2024. Estimado Navarro, llevamos semanas en las que los portavoces del club han sido Juan José Bonillo, Mariano Blanco, Iban Andrés… A El Assy no se le ha visto, ni se le ve, el pelo. El CEO del club está desaparecido en combate, y su inacción, unida a la realidad paralela en la que vive Turki, que no ha hecho ni una sola mención a la horrible situación del equipo, alimenta la preocupación de la parroquia rojiblanca, que teme que estamos ante una liquidación por cierre. El mercado veraniego más ambicioso de nuestra historia parece haberse convertido en nuestra tumba. Por lo que te leo, apenas tenemos margen en el límite salarial (ay, esos 14 kilos en César Montes) y que la plantilla se haya devaluado, o que hayamos pagado precios por encima del mercado, tampoco puede sorprender. Hacer fichajes ahora no va a cambiar mucho nuestra situación. Creo que lo que el aficionado de a pie teme es el futuro como entidad de la UD Almería, más allá del descenso. ¿Cuándo piensa El Assy dar la cara?