Llegar hasta arriba

Que el Almería va a lograr el ascenso lo saben tanto en Valladolid como en Eibar. La UDA ha aprendido de errores pasados, con continuidad en el banquillo en la mala racha de enero, eliminando las malas hierbas del vestuario y apostando por jugadores diferenciales con mayor experiencia en la categoría. El equipo también ha dado un paso hacia adelante siendo más pragmático cuando le tocaba, sacando puntos decisivos en tardes en los que no ha mostrado tanto brillo y dando el do de pecho frente a rivales directos: apenas cuatro puntos de 24 posibles contra los equipos que ascendieron de manera directa en los dos últimos cursos, por catorce puntos de 18 frente el Valladolid, Tenerife y Girona en el actual. El calendario que resta, la buena dinámica y el ambiente que reina en el vestuario harán el resto. Sin embargo, si el ascenso no se materializase, siempre quedará el legado en forma de estadio que va a dejar la propiedad árabe. A pesar de que la decepción de la directiva con los organismos públicos para la construcción de la ciudad deportiva, la remodelación del recinto de la Vega de Acá ya es una realidad, con mejoras continuas. No sólo se han acometido mejoras en las que sin apenas dinero, sólo con una ilusión que ya no tenía Alfonso García, se hubiesen podido llevar a cabo, como de la pintura de los asientos y pasillos o el papel higiénico en los aseos, sino otras obras mayores, caso de la espectacular cubierta. Sin embargo, se sigue echando en falta dedicarle una tarde a la zona de prensa del Mediterráneo. Es cierto que ahora los trabajadores de los medios de comunicación (que no periodistas) pueden utilizar los provisionales y cochambrosos aseos de la prensa, pero se echa en falta una remodelación de los monitores para poder ver las repeticiones (algunos de los actuales ni funcionan), una red de internet que no se caiga constantemente y una limpieza profunda. La comodidad en la provisional sala de prensa es más que palpable. Ahora falta que las mejoras lleguen hasta arriba.