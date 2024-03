Llenando la vitrina

Justo este miércoles se cumple una semana desde que la selección española femenina sumara un nuevo título para las vitrinas del fútbol español tras conquistar la UEFA Nations League, que celebraba su primera edición femenina, con el triunfo en la final frente a Francia en La Cartuja donde España días antes había goleado a Países Bajos en semifinales. Otro entorchado más que reafirma el gran momento que viene atravesando el fútbol femenino en nuestro país en la actualidad y que ya con el pase a la final garantizaba su billete para los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano. Por primera vez en la historia la selección femenina iba a estar en la cita olímpica, donde también estará la masculina en algo insólito hasta la fecha para nuestro fútbol. Con el histórico Mundial ganado en Australia y Nueva Zelanda hace tan solo unos meses durante aquel 20 de agosto de 2023 que ya será para siempre recordado en el seno del deporte español, esta selección continúa demostrando que todavía tiene mucho que decir y que ni mucho menos ha alcanzado su techo todavía. Unos éxitos que hace no tanto parecían inimaginables y que pocos podían llegar a creer en ellos cuando los mayores logros tenían lugar en las categorías inferiores, donde la selección española venía siendo campeona de todo, y con el recuerdo de la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa de Inglaterra de 2022 frente a la anfitriona todavía muy presente. A pesar de todo lo extradeportivo que en los últimos tiempos viene girando en torno a la selección española femenina, a la que parece que siempre le acaba salpicando alguna polémica como si no lo pudiera evitar, el combinado nacional no para de seguir dándonos nuevas alegrías en forma de títulos y escribiendo nuevas páginas en los libros de historia de nuestro fútbol mientras nos permiten seguir soñando. La próxima gran cita tendrá lugar en la capital gala con esos tan esperados Juegos Olímpicos y donde por qué no creer en continuar haciendo historia y sumar un nuevo oro para el fútbol de nuestro país y el palmarés de esta selección que lleva últimamente un ritmo imparable. París espera ya.