Duranteaquellos tiempos oscuros de confinamiento total, yo era de los que pensaba que del fútbol por esta temporada nos podíamos ir despidiendo. No me entra en la cabeza que mientras en España morían cientos de personas al día, la gente estuviera preocupada por quién iba a ser campeón de Liga. Evidentemente, todo lo que fuera no terminar de jugar los partidos que restaban iba a ser injusto. Si hubieran dado por ganador al Barcelona, que en el parón era líder, pues injusto, porque nunca se podría haber sabido que habría pasado de haberse reanudado la competición. De hecho, ahora ya no es líder y depende del Madrid. Pero de alguna manera se tendría que haber hecho si es que, como en Francia, se hubiera dado por finiquitada la temporada. El que fuera primero al terminar la primera vuelta, el que tuviera más puntos... Pero bueno, no hay que darle más vueltas a aquello, porque finalmente el fútbol volvió, sin público, pero volvió. Y ahora el equipo que gane, será el justo vencedor, sin que nadie pueda ponerle ni un pero.

O así debería ser al menos. Porque desde que se reanudó la Liga, no hemos dejado de oír que si el VAR esto, que si el VAR aquello, que si uno tiene más días de descanso que otro, que si los cinco cambios perjudican, que si los árbitros a Messi no se atreven ni a toserle... Total, que vamos a queja diaria y de lo que al final menos se habla es de fútbol.

Y no me extraña, porque no están el Madrid y el Barcelona como para ponerse a hablar de su fútbol, precisamente. Aquí uno de los dos va a ganar porque alguno tiene que hacerlo. Si los dos grandes del fútbol español fueran realmente grandes, si su juego fuera un poco más allá de que Messi la clave por la escuadra o que Benzemá se marque un taconazo, no asistiríamos cada jornada al bochornoso espectáculo de lloriqueos al que se están aferrando solamente para acabar justificando lo que van a perder justamente.