Marcelo Bielsa ha conseguido ascender con el Leeds United y la próxima temporada jugará en la Premier League, después de 16 años duros donde el equipo llegó a las profundidades de la tercera división inglesa. El Leeds, el sexto equipo más televisado de Inglaterra, por historia y por afición, sin dudas es de primera. Para llegar allí, para el retorno a la cúspide, el magnate italiano Andrea Radrizzani hace dos años realizó su máxima apuesta contratando a un entrenador que convirtiera el largo sueño en realidad. El presupuesto con el que contaba la directiva no fue para comprar jugadores sino que se destinó para llevar hasta Elland Road a quien creían que podía ser el Mesías de Leeds, una de las ciudades más pobladas del Reino Unido. Hasta allí llegó Marcelo Bielsa, el genio incomprendido obsesionado por el aspecto táctico y una profunda vocación ofensiva. Precursor de la big data, el Profe ya utilizaba la planilla de cálculo antes de que esta existiera. Su meticulosidad y tratamiento de la información, le trajo aparejado el apodo que le acompaña pese a su bajo perfil. Odiado y amado por partes iguales, Bielsa no deja a nadie indiferente allí por donde pasa. Donde va, por lo general son proyectos prometedores, donde hay más trabajo de pico y pala, que sofás y aire acondicionado. Y eso levanta ampollas, sobre todo en aquellos que creen que en el fútbol no se es nadie, sino se ganan cosas importantes. Habría que ver a varios de esos técnicos exitosos dirigiendo a Newell´s Old Boys, al Atlethic de Bilbao, Olympique de Marsella o al Leeds United. Desde ese punto de vista negacionista y miope, los amantes de los éxitos creen que los pequeños no existen, que la formación es solo un escalón, y que jugadores como Johan Cruyff o Leo Messi, no han sido lo que se dice, porque no han levantado una copa del mundo. No entienden la dimensión de la obra del Loco, porque no han aprendido y jamás han amado.