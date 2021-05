La vida. Es más grande que tú y tú no eres yo. Así, en traducción más o menos libre, comienza la canción del grupo REM que titula este artículo. Todo un himno de los 90 con muchas historias detrás que nada tenían que ver con la religión. Al igual que la expresión "breaking bad" literalmente significaría rompiendo mal y sin embargo se puede traducir por algo así como "ir por mal camino" -como va Walter White, el protagonista de la serie homónima-, esta otra expresión típica de los sureños estadounidenses podría significar "desquiciándome".

Perdiendo los papeles o llegando al límite de la paciencia también serían buenas traducciones y estupendos paragones con la trayectoria de la UDA y el sentimiento que nos provoca a quienes la seguimos, que es a lo que voy. Tras su última derrota y los triunfos de sus perseguidores, la situación se está volviendo dramática. El Rayo, séptimo, se ha colocado a tiro y la mayor de las desgracias se cierne sobre los rojiblancos, que aún tienen reciente la pérdida matemática de opciones para ascender directamente.

Así, no ganar al Logroñés sería un mazazo que seguramente el Sporting podría aprovechar para dar la puntilla in extremis y certificar su pase al playoff, además de quién sabe si negar la mayor a una Unión Deportiva Almería que lleva perdiendo en 2021 todo lo ganado en 2020 como un ludópata con la racha mala. Por mucho que se empeña en apostar al rojo, no para de salir negro.

Algunos, como Brian o Sadiq, parecen querer hacer la guerra por su cuenta y batallar más entre ellos que contra el rival de turno. Otros, ni están ni se les espera, con huelga permanente de brazos caídos. Creo que creí haberlos visto intentarlo. Pero sólo era un sueño. Intentar, llorar, volar, intentar. Era sólo un sueño. Un sueño. "That's me in the corner… In the spotlight, losing my religion".