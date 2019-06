Lucha ante gigantes

Seis años y un día. No es una condena, sino el tiempo que hace de la última gran alegría para los que queremos a la UDA. En vísperas de San Juan de 2013 celebramos, algunos con más o menos pelo, el último ascenso. Ojalá no pasen más de mil años para el próximo y, por qué no, sea en 2020. O al menos que lo volvamos a ver los que ya vamos teniendo una edad y más barba blanca que cabellera castaña oscura. Los que vamos ya para 40 castañas nos hemos llevado muchos palos, más de 39, con el paso de los años. No sólo en lo futbolístico, claro. Pero aquí he venido a hablar de fútbol, no a contar penas a los amigos, ya saben… En las dos últimas décadas, por dividir por dos y reducir a la mitad coincidiendo con la edad del club, nos hemos llevado tantas alegrías como penurias. Ascensos, descensos, rachas buenas y malas… Echando un vistazo el sábado a las redes sociales, me aparecía de buena mañana un recuerdo de aquel 22 de junio de 2013 en el que, junto a otros compañeros de fatigas, parecía estar de celebración. Íbamos de camino al estadio pero sabíamos que pocas horas después habría fiesta, como así fue. Pasado el mediodía del sábado, las redes sociales de la UDA se sumaban a mi recuerdo. Ojalá volvamos a luchar ante los gigantes y 15.000 almas rojiblancas pero, para ello, hará falta crecer en muchos sentidos. Por supuesto que la última temporada ha supuesto un borrón a 5 años malos pero creo que aún no se ha hecho cuenta nueva. La suerte que le deseo al nuevo entrenador, a los pocos fichajes ya confirmados y a los que estén por venir es de todo corazón, porque será la mía, la nuestra, la de toda una afición que a lo largo y ancho de la provincia lucha por volver a sentirse grande, cual David ante Goliat. Aunque no pasemos sin tropezar, tampoco hay prisa: los gigantes pueden seguir esperando.