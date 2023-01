Luis suárez reinvindica su posición

No voy a profundizar en el tema de Pacheco que, tras la comparecencia de El Assy, da lugar a un nuevo e interesante capítulo, en el que tanto el jugador como el entrenador (jamás ha dicho que no haya contado con él porque ha estado lesionado) tendrán turno de palabra después de que el egipcio desvelase los motivos por los que no ha podido tener más minutos esta temporada, tanto en liga como en Copa, ante la insistencia del portero de querer marcharse. Seguro que habrá una nueva entrega muy interesante. Tiempo al tiempo.

Lo que sí que quedó muy claro el pasado miércoles es que Luis Suárez le dejó muy claro a Rubi que él es un nueve, no un jugador de banda. Desveló que hace ya tres temporadas el Almería intentó ficharle después de una más que brillante campaña con el Real Zaragoza, donde fue el goleador del equipo maño y con anterioridad, en el Nástic de Tarragona, jugando de delantero centro. Ese es el Luis Suarez en el que se fijó el Almería y mucho me temo que no en el Luis Suarez que jugó en Granada, donde jugó desplazado a un costado del ataque del equipo granadino, en un posición incómoda para él, como se le vio precisamente en su debut frente a la Real Sociedad, donde Rubi le desplazó a un costado para seguir manteniendo a El Bilal en el once rojiblanco, un El Bilal que lleva ya cinco partidos sin ver portería.

Cuando se anunció el fichaje de Luis Suarez, lo dije muy claro. Quiero ver al Luis Suarez del Zaragoza o del Nástic, pero no al Luis Suarez del Granada. Ese no es el perfil de jugador que necesita el equipo. El equipo necesita un nueve, un rematador, un finalizador… Y lo ha encontrado. A poco que Rubi confíe en él y le ponga en su sitio, el delantero colombiano desplazará al banquillo a El Bilal Touré. Sélo es cuestión de tiempo y, de confianza y decisión por parte de la persona que decide quién juega y quién no, y dónde: Rubi.