Sí. Digamos lo que digamos y nos pongamos como nos pongamos, la nueva España de Luis Enrique da para ilusionarse. Podemos decir que desde hace 30 años los técnicos españoles debutan ganando, pero fue a Wembley y le ganó a Inglaterra en su casa y tres días más tarde recibió a Croacia, toda una subcampeona del mundo, y le clavó seis. Eso no le ha hecho nadie, con solvencia y buen juego. Con la admiración del resto de selecciones que ya han tomado nota y que han puesto a remojar sus descuidadas barbas. Si los partidos se ganan, estos triunfos han desterrado cualquier discusión y han lanzado una nueva corriente de pensamiento balompédico; el Luisenriquismo. Un fútbol muy ofensivo, con mordiente en el campo visitante y buenos chutadores desde fuera del área por si la cosa se atranca, le han lavado la cara a la pobre imagen dejada por la Roja en Rusia en el mes de julio. El asturiano a día de hoy ha logrado acallar bocas, dejar de lado la crítica y dar paso a la ilusión. El peor enemigo del equipo puede llegar a ser su técnico si le da por desbocarse, aunque está claro que por ahora no tiene motivos para ponerse borde. El otro dato importante es que los dos encuentros disputados no fueron amistosos, sino que se jugaron en el marco de la UEFA Nations League, por los puntos y con la intensidad que deben dirimirse este tipo de disputas. Si lo sucedido en Inglaterra ya era para ilusionarse, lo visto en el Martínez Valero el miércoles sirve para recuperar las mejores sensaciones y pensar en un recambio generacional de garantías de cara al futuro de la selección nacional. Ocho goles a favor y solo uno en contra frente al cuarto y al segundo clasificado en el último mundial, ya lo firmarían varios equipos, con jugadores jóvenes que prometen tener recorrido vistiéndola elástica nacional. Si ya sé, todavía no hemos ganado nada, pero menos da una piedra. ¿O no?