Ya, ya, no se me echen encima. Luka Romero tiene que tomar mucha sopa para ser comparado con su compatriota argentino, pero déjenme decirle que el sábado contra el Atlético de Madrid le vi hacer cosas que solo los elegidos pueden hacer, y que yo a esa velocidad, solo le he visto realizar a Leo Messi. No es que puedan hacerlas, también se te tienen que ocurrir. Si observamos el segundo gol del Almería, Luka combina con Viera, pero en vez de definir cruzado, con la pierna derecha, como haría cualquier atacante, lo hizo con el exterior del pie izquierdo, alto, arriba, para sorpresa de Oblak. Eso no es una casualidad, eso es mucho talento que habita dentro del chico del Milán, cedido a la UDA. Primer doblete en tres partidos jugados, el primero de titular, y si las apreturas no fueran las que son, Romero es el jugador al que habría que aferrarse para salvar la categoría. Es distinto, de los que ya no nacen. Te encara, te gambetea y lo único que tiene en la cabeza es la portería rival, como un objetivo que hay que cumplir, para después volver a hacerlo, casi como una obsesión. Y eso que la UDA salió en desventaja desde el vestuario, ya que otro argentino, Correa, puso en ventaja a los colchoneros al primer minuto y todos creíamos que el partido ahí se había acabado. Pero no fue así, Luka decidió que las cosas no serían como siempre. Fue a buscar al Atlético con la pelota pegada a la suela y bailó a Reinildo. Lo empujaban, le pegaban arriba y abajo y él a lo suyo, como el ratón que busca el queso. En el minuto 27 se asoció con Pubill tras pérdida visitante. Transición entre un muro de piernas, movimiento exquisito y chute raso a la izquierda del guardameta. 1-1 y el Almería se metía en el juego. Así se fueron al vestuario. En el 57’, toda la defensa reculó hasta hacerle el pasillo al tercer argentino en discordia. De Paul la colocó en el palo izquierdo y tocaba volver a remar. El sub-20 argentino en el 63’ puso patas arriba el estadio. La gente se sacudía el frío aplaudiendo a su nuevo héroe. El Almería empató. Lo pudo perder y lo pudo ganar. Al final, 2-2.