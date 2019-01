Vaya por delante. Tenemos una segunda categoría en el fútbol español fantástica. El nivel cada temporada va a más. Su igualdad es una de sus señas de identidad predominantes, lo que la coloca, con mucha seguridad, dentro de las 10 mejores ligas de Europa. De hecho, el presente curso se trata del ascenso más peleado históricamente. El ritmo de puntuación es altísimo y el abanico de aspirantes, amplio. Logísticamente, el desarrollo también es apreciable. La asistencia es buena y la cobertura televisiva va a más. Sin embargo, hay situaciones que manchan el prestigio que tanto cuesta ganar. Por ejemplo, el caso de Lucien Owona parece surrealista en un equipo de fútbol profesional. Estamos de acuerdo a que corresponde más a la parcela del futbolista, pero no es serio. La gestión del club se antoja altamente transparente, con el propio jugador contando a viva voz el esperpéntico suceso. Del que nadie está absuelto, sí, pero que debe conducirse de otra manera. Cuesta no creer con la cantidad de minuciosos detalles, pero no es un adalid de profesionalidad. Entre tanto, el Almería sigue un rumbo espléndido, con la cabeza más para arriba que en sentido contrario. Tampoco se entiende la situación del Reus, que se dio un homenaje en La Rosaleda. Una situación antes vivida, pero que no tiene cabida en el paso previo a la élite. Apenas le quedan más de una decena de fichas del primer equipo, por lo que el recorrido del equipo catalán es una incertidumbre. Pese a todo, dieron una muestra de orgullo y profesionalidad dándolo todo pese a haber pedido días antes la anulación del encuentro. "Lo preparamos de forma lamentable", decía Bartolo después del triunfo. Más allá de esta pica en la Costa del Sol, parece inconcebible que se den estas situaciones a estos niveles. Son los lunares de una categoría creciente, pero que debe erradicar estos fenómenos que sólo pueden ser un palo en sus ruedas. Hay que tomar nota.