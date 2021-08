MIENTRAS EL MUNDO GIRA

Es verano, y Messi se va. Muchas catástrofes se están produciendo aquí o allá; y encima, esto. El terremoto, con epicentro en las oficinas del Barça, está teniendo millones de réplicas. Tantas, como corazones blaugranas laten de incredulidad y desolación en La Tierra entera y, probablemente, más allá. Joan Laporta, ha echado mano de una frase lapidaria intentando con ella borrar la otra, cuando en campaña o precampaña electoral, dijo que, con él al mando, Leo no se iría. "No hipotecaré durante cincuenta años al equipo. Ni siquiera por el mejor futbolista del mundo".

Es verano, y los versos sueltos salen de botellón. No hay peligro de contagio - ¿o sí? - Como dice mi estimado profesor Amando de Miguel, las palabras, escritas desde la cercana lejanía de internet, no tienen que llevar mascarilla. Así que los versos sueltos y, de paso, los globos sonda, van o vienen a capricho y/o conveniencia de los tanteadores - ¿o "tonteadores"? -, pero no dan fiebre, aunque, eso sí, puede que sean "sintomáticos".Amanecimos el viernes 6 con el visto bueno del ministro Escrivá a la exigencia de Ximo Puig: la Comunidad de Madrid tiene que pagar un impuesto adicional por ser la sede del Gobierno. Al despertar de una breve siesta, nos encontramos con la ministra de Hacienda recogiendo las velas, las cometas, los globos sonda y los versos sueltos: "el Gobierno de Pedro Sánchez no contempla tal posibilidad ni ahora ni nunca".

Otra frase de grandeza política. Es verano, y una aguerrida Ione Belarra, erre que erre, conmina al Gobierno para que la acompañe en su cruzada contra la monarquía. En La Mareta, residencia de la Familia Real en Lanzarote, Pedro Sánchez echa cuentas mientras con los ojos entornados contempla cómo el sol se va y la noche viene. Dicen que el palacio que diseñaron y construyeron Fernando Higueras y César Manrique, es un lugar de ensueño, como quiso Hussein de Jordania, su dueño antes de regalárselo a Juan Carlos I quien, poco después, lo puso a disposición de Patrimonio Nacional. Mareta, así nombran los canarios al aljibe. Mareta, aljibe; lugar donde espera el agua estructurada con toda su memoria y su poder, para el que necesite beber.

Imaginemos al Presidente, cómodamente sentado, entregando su perfil galano a los resplandores finales del ocaso, sin dejar de pensar cómo llegar a los setenta, qué menos, viviendo en palacios y, a cuerpo de rey.

Es verano, y estoy muy triste porque Maribel, la veterinaria, nos ha dicho que el corazón de Pipo ya no aguanta más. El Ama y yo lo sabemos desde hace meses. No puede subir solo las escaleras; y cuando le ayudamos utilizando un arnés, sus ojos que ya apenas ven, nos miran con un amor inmenso; inmenso como ese "más allá" al que partirá la semana que viene.

Nos va a dejar muy solos. Han sido dieciséis años con todos sus días y todas sus noches. Nos ha enseñado a ser leales y afectuosos, a saber, que las caricias y los abrazos son los gestos que nos acorazan contra los miedos y las desesperanzas con que a veces, la vida nos asalta. Sí, ya sé que no hay que llorar, porque es sólo eso, un perro. Pero… ¡cojones!, estoy llorando. Es mi Pipo, es mi perro. Y lo voy a echar de menos, mientras el mundo gire.